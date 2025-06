Ufficiale: Pedro Pereira e Vignato lasciano il Monza

30/06/2025 | 15:12:02

Dopo Luca Caldirola, il Monza saluta anche Pedro Pereira e Samuele Vignato. Proprio come accaduto per il centrale brianzolo, anche i contratte del terzino portoghese e del giovanissimo trequartista non sono stati prolungati e da domani saranno entrambi liberi di accordarsi con un’altra squadra.

Foto: Instagram Monza