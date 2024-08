Ufficiale: Pedro Neto al Chelsea

Il Chelsea ha ufficializzato l’acquisto di Pedro Neto dal Wolverhampton. Il giocatore è stato ufficializzato poco prima dell’amichevole contro l’Inter.

Questa la nota ufficiale: “Il Chelsea è lieto di annunciare l’ingaggio del portoghese Pedro Neto dal Wolverhampton Wanderers. Pedro ha firmato un contratto di sette anni e inizierà ad allenarsi con i suoi nuovi compagni a Cobham nei prossimi giorni. Mi sento davvero grato di essere entrato a far parte di questo club”, ha dichiarato il 24enne. Ho lavorato duramente nella mia carriera per essere qui e non vedo l’ora di scendere in campo con questa maglia”. Ha iniziato la sua carriera nelle giovanili del Braga. Il talento di Pedro ha iniziato a brillare quando ha debuttato in prima squadra nel maggio 2017, segnando nella vittoria per 4-0 contro il Nacional. A 17 anni, due mesi e cinque giorni, è diventato il terzo marcatore più giovane nella storia del club. Segue un prestito di due anni ai giganti italiani della Lazio, durante il quale vince la Coppa Italia. Il passaggio è stato reso definitivo prima della campagna 2018/19 e Pedro ha completato il trasferimento al Wolves nell’agosto 2019. Ha segnato e creato un gol al suo debutto – nella vittoria per 4-0 contro il Pyunik nel terzo turno di qualificazione della UEFA Europa League – e si è subito imposto come titolare nell’attacco dei Wolves. Pedro ha collezionato 135 presenze con il club e nella scorsa stagione ha contribuito con 11 gol in 20 presenze in Premier League.Durante la sua permanenza al Molineux si è anche affermato come titolare nella squadra del Portogallo e ha conquistato dieci caps, l’ultima delle quali durante gli Europei di quest’estate”.

Ready to make his mark in Blue. Welcome to Chelsea, Pedro Neto! 🔵 pic.twitter.com/XdJvsrdlH5 — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 11, 2024



Foto: twitter Chelsea