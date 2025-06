Ufficiale: Pederzoli riparte dal Rapid Bucarest

12/06/2025 | 18:49:54

Si è chiusa ufficialmente ieri l’avventura di Mauro Pederzoli al Parma, l’ex dirigente si è accasato al Rapid Bucarest, come annunciato ai canali del club romeno.”Sono orgoglioso e felice di unirmi al Rapid, un club con una grande tradizione e i tifosi più appassionati della Romania. Non sono estraneo al calcio romeno e comprendo sia le sfide che il potenziale straordinario che possiede. Sono qui per lavorare duramente e costruire un futuro brillante, riportando il club dove merita di stare. Ai tifosi del Rapid, il vostro supporto significa tutto, e insieme porteremo questo club verso nuove vette. Mettiamoci al lavoro e Forza Rapid!”

FOTO: Instagram Pederzoli