Ufficiale: Payero saluta l’Udinese e firma con il Watford

31/07/2026 | 17:53:48

Martin Payero lascia a titolo definitivo l’Udinese dopo due stagioni e firma con il Watford. Il centrocampista argentino rimane di proprietà della famiglia Pozzo e giocherà in Championship.

Il comunicato degli inglesi: “Il Watford FC è lieto di aver rafforzato il centrocampo con l’acquisto di Martín Payero.

L’argentino ventisettenne arriva a Vicarage Road con un contratto permanente dall’Udinese e ha firmato un contratto biennale.

“Martín in campo è un vero guerriero, che unisce il suo spirito combattivo alla qualità e tecnica sudamericana,” ha detto il Direttore Tecnico del Gruppo Gian Luca Nani.

“È un giocatore box-to-box, capace di giocare bene sia in difesa che in attacco”.

Foto: Sito Watford