Ufficiale: Pavanel entra nello staff di Sammarco al Verona
13/02/2026 | 16:00:39
“Hellas Verona FC comunica che Massimo Pavanel entra a far parte dello staff della Prima squadra con il ruolo di collaboratore tecnico di mister Paolo Sammarco. Per Pavanel, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026, si tratta di un ritorno all’Hellas Verona dopo le esperienze come allenatore della Primavera dalla stagione 2012/13 alla 2016/17. Il Club rivolge a Massimo Pavanel un caloroso bentornato e gli augura buon lavoro”.
Foto: logo Verona