L’Al-Ahli, club dell’Arabia Saudita, ha annunciato l’arrivo del centrocampista brasiliano Paulinho, ex Barcellona, che si era svincolato dopo l’esperienza con il Guangzhou in Cina. Il giocatore ha firmato un contratto triennale.

