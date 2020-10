Ufficiale: Paul Scholes allenerà nella League Two inglese

Paul Scholes, ex centrocampista, leggenda del Manchester United, sarà l’allenatore ad interim del Salford City, club che milita nella League Two inglese, l’equivalente della nostra serie D. Squadra che si trova attualmente al quarto posto in classifica con 9 punti conquistati in 5 gare.

L’ex centrocampista inglese proverà di nuovo la sua avventura come allenatore, dopo la sfortunata parentesi della scorsa stagione con l’Oldham Atletic, che durò poco più di un mese.

Fonte Foto: Wikipedia