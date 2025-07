Ufficiale: Pau Lopez torna al Real Betis

22/07/2025 | 10:30:53

Il Real Betis annuncia il colpo Pau Lopez per la porta: “Il Real Betis Balompié ingaggia Pau López (Girona, 13 dicembre 1994) in squadra. Il portiere torna al Real Betis dopo le sue esperienze con AS Roma, Olympique de Marseille, Girona FC e Deportivo Toluca FC. Il portiere ha firmato con il club biancoverde fino al 2028”.

FOTO: X Betis