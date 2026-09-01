Ufficiale: Patterson è un nuovo calciatore del Torino

01/09/2026 | 21:23:38

Il Torino ha annunciato di aver acquisito a titolo definitivo dall’Everton il diritto alle prestazioni sportive di Nathan Patterson.

Ecco il comunicato:

“Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dall’Everton Football Club, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nathan Patterson.

Patterson è nato a Glasgow, in Scozia, il 16 ottobre 2001. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile dei Glasgow Rangers, entra a far parte della prima squadra nel dicembre 2019. Con il club scozzese esordisce tra i professionisti il 17 gennaio 2020 nella gara di Scottish Cup contro lo Stranraer. In totale con i Rangers tra campionato, coppa nazionale ed Europa League colleziona 27 presenze, 2 gol e un assist e nella stagione 2020-’21 conquista il campionato scozzese. Nel gennaio 2022 si trasferisce all’Everton. Con il club inglese disputa complessivamente 68 partite tra Premier League, FA Cup, EFL Cup, fornendo 3 assist.

Per lui anche 29 presenze e 1 rete con la Nazionale scozzese, con cui ha partecipato ai Mondiali 2026, prendendo parte alle tre gare della Scozia nella fase a gironi contro Haiti, Marocco e Brasile.

Tutto il Torino Football Club accoglie Nathan Patterson con un caloroso benvenuto: buon lavoro e Sempre Forza Toro!”.

Foto: X Torino