Ufficiale: Parrott nuovo giocatore del Betis

20/08/2026 | 22:32:52

Troy Parrott nuovo giocatore del Betis, il comunicato ufficiale:

Real Betis Balompié e l’AZ Alkmaar hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del giocatore Troy Parrott .

L’attaccante della nazionale irlandese diventa il quarto rinforzo per i Verdiblancos in questa sessione di mercato e firma un contratto fino al 2031 .

Troy Parrott (Dublino, 4 febbraio 2002) ha iniziato la sua carriera sportiva al Belvedere FC in Irlanda, da dove si è trasferito nel settore giovanile del Tottenham nel 2017.

Dopo diversi prestiti in Inghilterra al Millwall, all’Ipswich, al MK Dons e al Preston, ha fatto il salto in Eredivisie nei Paesi Bassi, giocando per l’Excelsior e l’AZ Alkmaar, la squadra da cui proviene.

Il nuovo attaccante biancoverde arriva dopo aver segnato 31 gol e fornito 12 assist la scorsa stagione con la squadra olandese, con cui ha vinto la Coppa d’Olanda e la Supercoppa.

Parrott è anche un titolare fisso della nazionale irlandese , con cui ha collezionato 37 presenze e segnato 11 gol”.



foto x betis