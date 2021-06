Ufficiale: Parravicini nuovo allenatore del Renate

Il Renate ha scelto il tecnico per la prossima stagione. Ecco il comunicato del club. “La società A.C. Renate 1947 Srl, in data odierna è lieta di comunicare che Francesco Parravicini sarà la nuova guida tecnica delle pantere a decorrere dal 1 luglio 2021. Nato a Milano il 31 gennaio 1982, dopo una lunga carriera da calciatore (oltre 250 presenze tra i Professionisti) che lo ha visto anche in Serie A con le maglie di Treviso, Palermo, Parma, Atalanta e Siena, nel 2016 ha cominciato ad allenare le giovanili della Pro Sesto, sedendo poi sulla panchina della Prima Squadra nelle successive quattro stagioni, che hanno peraltro fatto registrare il ritorno dei biancocelesti in Serie C dopo dieci anni. Al nuovo mister, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2022, va il benvenuto del club ed un sentito in bocca al lupo per questa nuova avventura in nerazzurro”.

FOTO: Sito Ufficiale Renate