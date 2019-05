Ufficiale, Paroni rinnova con la Virtus Entella

Mediante un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, la Virtus Entella annuncia che “oggi, estate 2019 il portiere Paroni rinnova per l’ennesima volta l’intesa in scadenza il prossimo 30 giugno. Nessun giocatore ha mai indossato così a lungo la maglia biancoceleste. Il portiere è l’unica figurina fissa nel racconto per immagini dell’ultimo decennio. Una mosca bianca anche per il calcio italiano. Per questo la sua firma sul nuovo contratto è stata accolta con soddisfazione ed orgoglio dal presidente Antonio Gozzi e da tutta la famiglia Entella”.