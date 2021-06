Ufficiale: Paroni rinnova con la Virtus Entella. Sarà la sua quattordicesima stagione con i liguri

Andrea Paroni sempre più bandiera della Virtus Entella. Il portiere ha rinnovato per un altro anno con i liguri, ecco il comunicato: “La storia continua. Adesso è ufficiale, Andrea Paroni, la nostra bandiera, rinnova il contratto. La prossima per Andrea sarà la stagione numero 14 con la maglia biancoceleste. Un esempio, un punto di riferimento dentro e fuori dal campo da cui ripartire per costruire un futuro insieme ricco di soddisfazioni. Al portiere biancoceleste un grande in bocca al lupo da parte del presidente Gozzi e di tutta la famiglia Entella!”.

Foto: Twitter Entella