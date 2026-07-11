Ufficiale: Parma, Tigani va in prestito all’Ospitaletto

11/07/2026 | 10:32:48

L’Ospitaletto ha annunciato di aver acquisito a titolo temporaneo dal Parma il diritto alle prestazioni sportive di Edoardo Tigani.

Questo il comunicato del club:

“L’Ospitaletto Franciacorta comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal Parma le prestazioni sportive del centrocampista classe 2006 Edoardo Tigani.

Cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, dove ha indossato la fascia da capitano fino all’Under 18, nel 2025 Tigani si è trasferito al Parma. Nel corso dell’ultima stagione ha collezionato 33 presenze complessive, realizzando 5 reti con la formazione Primavera tra campionato e Coppa Primavera. Il giocatore ha sostenuto le visite mediche nel pomeriggio di ieri e sarà a disposizione del tecnico Andrea Quaresmini in vista dell’inizio della preparazione estiva, in programma a partire da lunedì 13 luglio.

«Edoardo è un giocatore molto forte, reduce dalla finale del campionato Primavera con la maglia del Parma. Faccio grande affidamento su di lui. La trattativa è stata lunga, ma sono felice che si sia conclusa positivamente. Ho trovato un ragazzo molto più maturo della sua età», ha dichiarato il direttore sportivo Paolo Musso.

«L’entusiasmo è altissimo. È la mia prima esperienza tra i grandi, ma spero di poter dare un contributo importante alla squadra. Ho voluto fortemente questa scelta e sono convinto che sia quella giusta, Ospitaletto è una società sana, con valori importanti, dove avrò l’opportunità di crescere e di fare grandi cose insieme ai miei compagni di squadra», ha commentato il neo centrocampista arancioblù”.

Foto: sito Ospitaletto