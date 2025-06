Ufficiale: Parma, Rinaldi ha rinnovato fino al 2029

01/06/2025 | 17:00:05

Di seguito la nota: “Parma Calcio annuncia che Filippo Rinaldi ha rinnovato il contratto fino al 30.06.2029. Con quasi 100 presenze in Serie C (94 partite da titolare su 94 presenze totali), Filippo in questa stagione ha raggiunto i playoff con la Feralpisalò, disputando 31 partite da titolare su 31 presenze. Un altro campionato da assoluto protagonista, un’altra annata che gli ha permesso di arricchire il suo percorso nel calcio professionistico. Così, come quello della Nazionale azzurra, con cui ha giocato dall’U17 fino a raggiungere l’U21, con cui ha raccolto 2 presenze. Filippo, legato al Club gialloblu dal 2016, è un esempio per l’abnegazione al lavoro e per la voglia di continuare a migliorarsi sempre”.

Foto: Instagram Parma