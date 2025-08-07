Ufficiale: Parma, Paletta entra nello staff di Cuesta

07/08/2025 | 15:48:35

Parma Calcio annuncia che, a partire da oggi, Gabriel Paletta entra nello staff tecnico gialloblu. L’ex difensore, già in gialloblu dal 2010 al 2015 in cui ha collezionato 131 presenze, 6 gol e 3 assist, assume il ruolo di collaboratore tecnico della Prima Squadra Maschile, lavorando insieme all’allenatore Carlos Cuesta, al Vice Allenatore Rui Pedro Campos Sá Lemos, al collaboratore tecnico Javier Alvarez Acena e all’allenatore dei portieri Nicola Pavarini. Parma Calcio augura il bentornato a Gabriel per questa nuova esperienza in gialloblu.

Foto: sito Parma