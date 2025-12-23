Ufficiale: Parma, Mathieu Lacome lascia il ruolo di Chief Performance Football Officer

23/12/2025 | 16:05:11

Il Parma Calcio ha comunicato l’addio di Mathieu Lacome al ruolo di Chief Performance Football Officer.

Questo il comunicato del club:

“Parma Calcio 1913 comunica che Mathieu Lacome – in comune accordo con il club – lascia il suo ruolo di Chief Performance Football Officer per intraprendere un nuovo percorso professionale.

A Mathieu vanno i più sentiti ringraziamenti del Presidente Kyle Krause e di tutta la famiglia del Parma Calcio per il lavoro svolto e per aver contribuito, con impegno e professionalità, alla crescita e allo sviluppo del Club e a lui vanno i migliori auguri per il suo futuro, professionale e personale”.

Foto: sito Parma