Ufficiale: Parma, Mathieu Lacome lascia il ruolo di Chief Performance Football Officer
23/12/2025 | 16:05:11
Il Parma Calcio ha comunicato l’addio di Mathieu Lacome al ruolo di Chief Performance Football Officer.
Questo il comunicato del club:
“Parma Calcio 1913 comunica che Mathieu Lacome – in comune accordo con il club – lascia il suo ruolo di Chief Performance Football Officer per intraprendere un nuovo percorso professionale.
A Mathieu vanno i più sentiti ringraziamenti del Presidente Kyle Krause e di tutta la famiglia del Parma Calcio per il lavoro svolto e per aver contribuito, con impegno e professionalità, alla crescita e allo sviluppo del Club e a lui vanno i migliori auguri per il suo futuro, professionale e personale”.
Foto: sito Parma