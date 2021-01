Ufficiale: Parma ecco Zagaritis

Secondo colpo per la difesa del Parma in questa sessione invernale di calciomercato. I ducali, infatti, dopo il colpo Andrea Conti dal Milan ieri, hanno ufficializzato anche Vasileios Zagaritis. Classe 2001, il greco arriva a titolo definitivo dal Panathinaikos. Zagaritis, con il Parma, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024 e sarà a disposizione di D’Aversa già per il match di campionato contro la Sampdoria.

🇬🇷✍️💛💙 Ciao ragazzo, ready to welcome #Zagaritis to Parma pic.twitter.com/nLit8dIEJB — Kyle J. Krause (@Kyle_J_Krause) January 22, 2021

Foto:sito panathinaikos