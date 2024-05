Ufficiale: Parma, Benedyczak rinnova fino al 2028

Il Parma annuncia che Adrian Benedyczak ha rinnovato il contratto fino al 30 giugno 2028. Dalla sua prima stagione in gialloblù (2021/22), l’attaccante polacco è stato il calciatore che ha segnato più gol (27) con il Parma Calcio tra tutte le competizioni a cui ha partecipato (103 presenze totali tra Serie B e Coppa Italia), il suo percorso è stato di continua crescita nelle prestazioni sportive, tanto da raggiungere la sua migliore stagione nell’anno della promozione in Serie A sia per gol segnati (11) che per assist (3).

Negli ultimi tre campionati, tra Serie A e Serie B, è il calciatore più giovane ad aver segnato almeno 25 gol. Grazie a questi numeri è stato convocato nella Nazionale A polacca, dopo aver disputato tutte le selezioni nazionali dall’U17 all’U21″.

Queste le sue parole dopo la firma: “Sono molto felice per aver prolungato il mio contratto con il Parma Calcio. Fin dall’inizio, quando sono arrivato, il mio obiettivo era di giocare con il Parma in Serie A e per 3 anni questo non è stato possibile. Oggi, però, sono felice insieme ai miei compagni perché abbiamo raggiunto un grande obiettivo. Mi piace molto questa città, la mia famiglia si trova bene qui. È una città fantastica, bellissima, con grandissimi tifosi. Mi trovo bene in squadra, siamo giovani e stiamo bene fra di noi. Ringrazio la mia famiglia, i miei agenti, ma soprattutto il Presidente Kyle J. Krause, i direttori e tutta la società per avermi permesso di continuare la mia storia in questo fantastico Club. Sono orgoglioso di giocare nel Parma e mi auguro che, dopo la riabilitazione, ci rivedremo presto al Tardini”.

Seguono anche le dichiarazioni del Direttore Sportivo gialloblù Mauro Pederzoli: “La filosofia del Club è di continuare a rafforzare la squadra, mantenendo fede a una logica di continuità del lavoro e del talento. Adrian è uno dei calciatori che ha dimostrato le sue qualità. La sua crescita è evidente a tutti, ha una grande versatilità in campo ed è fortemente legato ai nostri colori. Ha già iniziato il suo recupero e tornerà più forte e desideroso di prima. Questo rinnovo fa parte di un percorso collettivo di cui siamo fieri”.

Foto: sito Parma