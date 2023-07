Ufficiale: Parma, arriva Colak dai Rangers

Il Parma Calcio annuncia di aver acquistato dai Rangers Football Club a titolo definitivo le prestazioni sportive di Antonio-Mirko Čolak. L’ultima stagione con la maglia dei Rangers, Antonio-Mirko ha giocato in in Scottish Premiership (25 presenze, 14 gol e 1 assist), ma ha anche disputato la Scottish Cup, la Scottish League Cup e la Champions League, totalizzando 39 presenze e 18 reti. In carriera ha vestito per tre volte la maglia della Nazionale della Croazia (esordio contro la Turchia), ha vinto un campionato di Svezia con il Malmö FF e due Coppe di Croazia con l’HNK Rijeka. È stato capocannoniere del campionato croato nella stagione 2019-20, realizzando 20 gol, e ha giocato in tutte e tre le più importanti competizioni europee: Champions League, Europa League e Conference League: 41 presenze e 10 gol totali nelle tre coppe europee. Dopo aver sostenuto le visite mediche, l’attaccante croato ha firmato un contratto triennale con il nostro Club”.

Foto: logo Parma