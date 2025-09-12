Ufficiale: Parisi rinnova con la Fiorentina fino al 2029

12/09/2025 | 20:26:05

Fabiano Parisi rinnova con la Fiorentina. Come annunciato dall’agenzia che lo gestisce attraverso i propri canali social, il terzino sinistro ha rinnovato il proprio contratto fino al giugno del 2029 con il club toscano. Un comunicato che, in attesa dell’ufficialità da parte della Fiorentina, fa seguito alla conferma arrivata qualche giorno fa dal direttore sportivo viola Daniele Pradè in conferenza stampa, che aveva parlato di trattativa ai dettagli per il rinnovo del giocatore. “Fabiano Parisi e la Fiorentina più a lungo insieme. L’esterno rinnova il suo contratto con la Viola fino al 30 giugno 2029” si legge nella nota del club.

FOTO: Instagram Parisi