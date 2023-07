Inter, Paramount+ sarà il prossimo retro-sponsor

Paramount+ sarà il prossimo retrosponsor dell’Inter per la stagione 2023/24. La conferma arriva direttamente dal sito internet della società nerazzurra, dove Paramount+ appare come ‘Official Jersey Back Partner’. L’accordo stipulato tra i lombardi e il servizio di streaming, dunque, non riguardava solo le ultime due partite della scorsa annata. Il brand, quindi, dalla prossima stagione, apparirà sulla schiena dei giocatori, da dove – invece – scomparirà Lenovo: la multinazionale, nelle scorse settimane, è uscita dal contratto.

Foto: Instagram Inter