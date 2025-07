Ufficiale: Papu Gomez è un nuovo calciatore del Padova

11/07/2025 | 22:00:54

Alejandro Gomez è un nuovo calciatore del Padova. Di seguito il comunicato; “Il Calcio Padova rende noto che è stato formalizzato l’accordo con Papu Gómez. Gómez ha siglato con il Padova un contratto che lo legherà alla società biancoscudata fino al 30 giugno 2027. Il giocatore, a seguito della sentenza della Commissione Spagnola Antidoping, comunicata dalla Fifa tramite la Figc il 20 ottobre 2023, non potrà allenarsi con il gruppo squadra fino al 19 agosto 2025 e provvederà pertanto ad allenarsi in maniera autonoma.

Alejandro Darío Gómez, conosciuto come Papu Gómez nasce a Buenos Aires (Argentina) il 15 febbraio1988 ed è un calciatore argentino, centrocampista o attaccante di 167 cm. Con la nazionale argentina è diventato campione del mondo nel 2022 e campione del Sud America nel 2021. In carriera, inoltre, ha vinto un’Europa League (2022/2023) e Uefa-Conmebol Club Challenge (2023) con il Siviglia, una Coppa Sudamericana (2007) e una Coppa Suruga Bank (2008) con l’Arsenal di Sarandi. In Serie A è stato miglior assistman nella stagione 2019/2020 ed è il 4° miglior assistman della storia della Serie A.

Inizia la sua carriera nel settore giovanile dell’Arsenal Sarandí nel 2003, debuttando in prima squadra nel 2005 e diventando titolare nel Torneo di Apertura 2006, nel quale disputa 15 partite e segna 2 gol, aiutando l’Arsenal ad ottenere il quinto posto finale. Nell’annata successiva va a segno in altre due occasioni, la più importante delle quali è il 30 novembre 2007 nella partita di andata della finale di Copa Sudamericana contro l’América, gol che porta la sua squadra sul 3-2. All’inizio del 2009 il centrocampista, non ancora ventunenne, poteva vantare un totale di 77 presenze in campionato, con un bottino di 16 reti fra campionato e coppe. Nel gennaio del 2009 passa in comproprietà al San Lorenzo. Diventa poi un titolare della squadra e nell’unica stagione colleziona 48 presenze, segnando 8 gol.

Nel luglio 2010 viene prelevato del Catania di Simeone, per 3 milioni di euro. Debutta il 12 settembre 2010, a 22 anni, subentrando a Ricchiuti al 58′ nella partita vinta 2-1 contro il Parma. Nell’ultima giornata di campionato contro la Roma segna il suo primo gol in serie A (2-1 e salvezza matematica). Il 17 ottobre 2011, durante Catania-Napoli, realizza al 69′ il suo primo gol della stagione con la maglia etnea (1-1). Nelle due stagioni successive ottiene l’11º e l’8º posto con il Catania guidato rispettivamente da Vincenzo Montella e Rolando Maran, chiudendo la sua esperienza in Sicilia con un bilancio di 111 presenze e 18 gol tra Serie A e Coppa Italia.

Il 2 agosto 2013 viene ceduto a titolo definitivo per 7 milioni di euro agli ucraini del Metalist, ma l’esperienza in terra ucraina si rivela problematica per via delle delicate condizioni politiche attraversate dal paese, nonostante una buona stagione in cui scende in campo in 23 occasioni e realizza tre reti e sei assist.

Il 1º settembre 2014 viene acquistato dall’Atalanta: realizza il primo gol con la formazione orobica il 26 aprile 2015, in occasione del pareggio casalingo per 2-2 contro l’Empoli. Il 18 ottobre seguente segna direttamente da calcio d’angolo nella partita contro il Carpi (3-0). Durante il campionato 2016-2017 realizza 16 reti, contribuendo alla qualificazione dei bergamaschi in Europa League: è inoltre suo il gol all’Empoli che assicura la qualificazione diretta ai gironi della competizione europea. Nel campionato 2017-2018 diventa capitano della squadra orobica esordendo nelle coppe europee per la prima volta. Il 14 settembre 2017 fa il suo esordio nella competizione, andando tra l’altro a segno nel successo casalingo con l’Everton. Anche nel campionato 2018-2019, nei turni preliminari di Europa League segna una doppietta al Sarajevo, ripetendosi poi contro il Frosinone in campionato. Nella stagione 2019-2020 esordisce in Champions League, disputando da titolare la prima giornata della fase a gironi, persa per 4-0 sul campo dei croati della Dinamo Zagabria. Il successivo 26 novembre, nella gara di ritorno contro i croati, segna il suo primo gol in carriera in questa competizione, realizzando il definitivo 2-0 (che è inoltre la prima vittoria del club orobico in Champions League) la squadra riuscirà nell’impresa a qualificarsi arrivando ai quarti. L’11 luglio 2020 raggiunge le 300 presenze in Serie A in occasione di Juventus-Atalanta (2-2). Nella stagione 2020-2021 segna 4 gol e fornisce 2 assist nelle prime 3 giornate di campionato, a cui si aggiunge un gol in Champions nella prima partita del girone, contro i danesi del Midtjylland”.

Foto: Instagram Padova