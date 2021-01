Ufficiale: Paolo Tramezzani nuovo allenatore dell’Hajduk Spalato

Paolo Tramezzani è il nuovo allenatore dell’Hajduk Spalato. Il 50enne tecnico italiano ha firmato oggi un contratto fino a giugno 2022, e assumerà da subito la gestione della prima squadra. Lo staff tecnico di includerà l’assistente Attila Malfatti e il vice allenatore Valerio Zuddas.

In questi anni il tecnico è stato spesso un commentatore televisivo di partite. Ora torna in campo per guidare la compagine croata.