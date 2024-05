Ufficiale: Paolo Montero nuovo allenatore della Juventus fino a fine stagione

Mancava solo l’ufficialità, che è arrivata in mattinata presto. Sarà Paolo Montero a guidare la Juventus fino a fine stagione, dopo l’esonero di Massimiliano Allegri. Il tecnico uruguayano, allenatore della Primavera bianconera, guiderà la Juventus a Bologna e poi nell’ultima in casa con il Monza.

Questa la nota: “Le prossime due giornate di Serie A, le ultime del Campionato 2023/24, vedranno Paolo Montero sulla panchina della Prima Squadra Maschile.

A Paolo, prima leggenda bianconera in campo, poi portatore del DNA Juventus in panchina (come conferma l’Original “Plantar una Semilla”, prodotto da Juventus Creator Lab qualche settimana fa), auguri di buon lavoro per questo doppio impegno.