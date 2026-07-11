Ufficiale: Paolo Maldini nuovo dt della Nazionale. Leonardo Advisor

11/07/2026 | 21:27:41

Ora è tutto ufficiale, la FIGC, avrà come direttore tecnico Paolo Maldini, che sarà coadiuvato da Leonardo, nel ruolo di Advisor.

C’è l’annuncio ufficiale: “Con soddisfazione il Presidente della FIGC, Giovanni Malagò, annuncia che Paolo Maldini ha accettato l’incarico di Direttore Tecnico della Federazione. Paolo Maldini svolgerà tale compito unitamente a Leonardo nella qualità di Advisor. A Paolo Maldini Giovanni Malagò affiderà anche la presidenza del Club Italia”.

Foto: sito FIGC