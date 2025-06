Ufficiale: Palombo lascia il Parma. Sarà nello staff di Chivu all’Inter

09/06/2025 | 12:37:22

Dopo la risoluzione di Cristian Chivu, il Parma ha comunicato che anche Angelo Palombo ho risolto il suo contratto con il club giallonero. Anche per Palombo si aprono le porte dell’Inter, farà parte dello staff tecnico di Chivu in nerazzurro. Di seguito il comunicato ufficiale del Parma: “Parma Calcio comunica che, in data odierna e contestualmente alla definizione della posizione dell’allenatore Cristian Chivu, è stato raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto del collaboratore tecnico Angelo Palombo”.

Foto: sito Sampdoria