Ufficiale: Palmisani rinnova con il Frosinone fino al 2031
21/09/2026 | 15:32:20
Il portiere classe 2004 Lorenzo Palmisani, fresco di convocazione in Under 21, ha rinnovato il proprio contratto con il Frosinone fino al 2031. Un regalo per la prestazione maiuscola offerta ieri nella super vittoria contro il Como, in cui Palmisani è stato il migliore in campo con autentici miracoli.
Il comunicato dei ciociari: “Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per il prolungamento del contratto del calciatore Lorenzo Palmisani.
Il portiere classe 2004 ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2031.
Prosegue dunque il legame tra il Frosinone Calcio e Palmisani, cresciuto nel settore giovanile e protagonista di un’importante crescita in Prima Squadra”.
Foto: Sito Frosinone