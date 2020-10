Ufficiale: Palmeiras, esonerato il tecnico Luxemburgo

“Vanderlei Luxemburgo non è più l’allenatore del Palmeiras. Il Palmeiras ringrazia il tecnico Luxemburgo per il lavoro svolto nel suo quinto periodo al club, in cui ha vinto il Campionato Paulista 2020″, con questa nota il club brasiliano ha sollevato dall’incarico il tecnico Luxemburgo.

Foto: sito Palmeiras