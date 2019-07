Ufficiale: Palmeiras, ecco Vitor Hugo. Contratto quinquennale

Vitor Hugo torna al Palmeiras. Il difensore, dal 2015 al 2017 nel “Verdao” prima di approdare alla Fiorentina, lascia l’Italia per accasarsi nuovamente in Brasile dopo aver lasciato la società viola. A darne l’annuncio sui canali ufficiali è stato lo stesso Palmeiras tramite una nota: “Uno dei migliori giocatori della Coppa di Brasile nel 2015 e 2016, il difensore Vitor Hugo, è tornato ai Verdi. Il club ha ottenuto i diritti alle prestazioni sportive del difensore di 28 anni, che è stato alla Fiorentina dal 2017 ed è tornato in squadra firmando un contratto di cinque anni”.

Foto Twitter Palmeiras