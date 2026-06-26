Ufficiale: Palermo-Joronen insieme per un altro anno

26/06/2026 | 10:50:12

Il Palermo rinnova per un’altra stagione l’estremo difensore Jesse Joronen. L’annuncio è arrivato tramite il sito con un breve comunicato: “Il Palermo FC comunica di aver rinnovato il contratto di Jesse Joronen A Jesse le congratulazioni da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero”. Queste invece le parole dell’estremo difensore rosanero nel simpatico video social: “Ciao tifosi rosanero volevo dirvi una cosa. Ieri camminando nel bosco ho di nuovo visto un’aquila e mi ha detto: “Anche per la prossima stagione combatteremo insieme”. Forza Palermo”.

Foto: Sito Palermo