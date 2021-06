Il Palermo comunica di aver aggiornato gli accordi economici con l’allenatore Giacomo Filippi per la guida tecnica della prima squadra in vista del prossimo campionato di Serie C, 2021/2022″. Con questa nota apparsa sul sito ufficiale il club rosanero ha confermato il tecnico che ha guidato la squadra nel finale dei campionati e nei play off per la prossima annata.