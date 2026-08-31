Ufficiale: Palermo, ceduto Le Douaron al Troyes

31/08/2026 | 20:46:13

L’ESTAC è lieta di annunciare l’arrivo di Jérémy Le Douaron! L’attaccante francese di 28 anni si unisce al club di Troyes in prestito per una stagione dal Palermo FC. Forte dell’esperienza maturata nel campionato francese e di diverse stagioni ai massimi livelli, Jérémy Le Douaron porta il suo profilo e la sua versatilità all’attacco del Troyes. Attaccante mancino alto 1,89 m, in grado di giocare sia al centro che sulla fascia sinistra, si distingue in particolare per l’atletismo, l’abilità nel gioco aereo e la capacità di mettere in difficoltà le difese avversarie. Originario di Côtes-d’Armor, Jérémy Le Douaron ha completato parte della sua formazione presso l’En Avant Guingamp prima di approdare allo Stade Briochin. Lì si è gradualmente fatto un nome, affermandosi come uno dei migliori marcatori della sua squadra in National 2. Le sue prestazioni gli hanno poi permesso di fare il passo successivo e di unirsi allo Stade Brestois nell’estate del 2020. A Brest, l’attaccante ha subito fatto esperienza in Ligue 1 e si è gradualmente affermato nella rosa bretone. In quattro stagioni ha disputato 127 partite con il club del Finistère, segnando 20 gol in tutte le competizioni. La sua migliore stagione è stata quella 2022-2023, in cui ha realizzato dieci reti in campionato. Nell’estate del 2024, Jérémy Le Douaron lasciò la Francia per fare esperienza in un nuovo campionato, unendosi al Palermo FC nella Serie B italiana. Nella sua prima stagione in Sicilia, disputò 35 partite di campionato e segnò sei gol. Dopo l’esperienza all’estero, Jérémy Le Douaron torna oggi in Ligue 1 McDonald’s con l’ESTAC. La sua esperienza ai massimi livelli, la sua versatilità e le sue doti offensive rappresentano una nuova risorsa per la squadra di Troyes.

Foto: X Troyes