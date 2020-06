Ufficiale: Pajot lascia l’Angers. Il Metz esercita l’opzione d’acquisto

Prestato dall’Angers durante l’ultima finestra di trasferimento invernale, Vincent Pajot rimarrà all’FC Metz. Il club ha esercitato l’opzione d’acquisto per il centrocampista. Pajot, 30 anni, è ora legato alla formazione granata fino al giugno 2022.

“Sono arrivato a gennaio con l’idea di guadagnarmi la conferma, in modo che questa opzione di acquisto potesse essere esercitata. Per me, questa opzione era chiaramente un’ulteriore fonte di motivazione. Volevo davvero continuare qui per avere un po’ di stabilità. Sono molto felice.”