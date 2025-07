Ufficiale: Paez lascia il Chelsea e va in prestito allo Strasburgo

31/07/2025 | 18:05:19

Paez lascia il Chelsea in prestito, il centrocampista passa in prestito allo Strasburgo: “Il centrocampista del Chelsea Kendry Páez si è unito al club di Ligue 1 RC Strasbourg con la formula del prestito per l’intera stagione. L’accordo per portare Páez a Stamford Bridge è stato concluso nel giugno 2023, ma ha potuto completare il trasferimento solo dopo il compimento del 18º anno di età, a maggio. Páez ha accumulato molta esperienza in prima squadra dopo aver esordito a livello professionistico nel febbraio 2023. Il 18enne ha collezionato 70 presenze con l’Independiente del Valle ed è già stato convocato 18 volte con la nazionale dell’Ecuador. Non vediamo l’ora di seguire e supportare lo sviluppo di Kendry durante la sua esperienza in Francia. In bocca al lupo, Kendry!”

FOTO: X Chelsea