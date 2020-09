Ufficiale: Padova scatenato, dopo Jelenic, arriva anche Voltan

Altro colpo della giornata per il Padova che, dopo l’arrivo di Jelenic, ha ufficializzato l’acquisto del portiere classe 2001 Michele Voltan. Voltan arriva dal Campodarsego, Serie D, dove è stato il portiere meno battuto di tutti e nove i gironi. Di seguito il comunicato della società:

Il Calcio Padova comunica di aver acquisito le prestazioni del portiere classe 2001 Michele Voltan.

Michele Voltan nasce a Piove di Sacco il 20 Settembre 2001. E’ un portiere di 194 cm.

Cresciuto nel settore giovanile della Vigontina, si trasferisce nel 2018 al Campodarsego. Scende in campo in 9 occasioni nella stagione 2018/2019, ma si consacra nella stagione 2019/2020 dove difende i pali in 18 occasioni, risultando il portiere che ha subito meno gol di tutti i gironi di Serie D prima della sospensione del campionato a causa del Covid e dove il Campodarsego è stato dichiarato vincitore del campionato, non iscrivendosi tuttavia nei professionisti per la stagione 2020/2021.

Foto: Twitter Padova.