Ufficiale: il Padova e Breda si separano

11/06/2026 | 10:33:23

Il Padova con un comunicato ufficiale annuncia la separazione da mister Breda: “La società Calcio Padova comunica di aver incontrato il tecnico Roberto Breda per informarlo della decisione di non proseguire il rapporto di collaborazione sportiva oltre la scadenza naturale del 30 giugno 2026. La società esprime la più profonda riconoscenza al Mister, al vice Vincenzo Melidona, ai preparatori atletici Donatello Matarangolo e Francesco Delmorgine per l’impegno, la professionalità e le qualità umane dimostrate in questi mesi, e per il contributo fondamentale nel raggiungimento dell’obiettivo stagionale. A Roberto Breda e a tutto lo staff i migliori auguri per un prosieguo di carriera sportiva ricco di soddisfazioni”. Adesso, come vi raccontiamo da giorni , sulla panchina dei biancorossi è atteso Calabro.

Foto: Instagram Padova