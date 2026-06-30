Ufficiale, il Padova saluta Perrotta: “Grazie Marco per la tua grinta e determinazione”
30/06/2026 | 12:01:41
Il Padova affida ai propri canali social le parole con cui saluta Marco Perrotta, dopo 3 anni insieme. Ecco i ringraziamenti del club: “Tanta grinta e determinazione sempre al servizio dei compagni: 3 stagioni, 84 presenze, 5 reti, 1 assist, una promozione incredibile e una salvezza nella stagione appena conclusa. Il Calcio Padova saluta Marco Perrotta.
Grazie infinite Marco, in bocca al lupo per il prosieguo della tua carriera”.