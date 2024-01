Ufficiale: Padova, ecco Zamparo in prestito dall’Entella

Luca Zamparo è un giocatore del Padova: arriva in prestito con opzione di riscatto dalla Virtus Entella. A renderlo noto è lo stesso club euganeo con un comunicato apparso sui propri canali ufficiali: “Il Calcio Padova rende noto che è stato formalizzato il trasferimento in prestito con opzione di riscatto dell’attaccante classe 1994 Luca Zamparo dalla Virtus Entella. Inizia la stagione 2023/2024 con l’Entella, siglando 2 reti in 18 incontri, prima del passaggio in biancoscudato nella sessione invernale del calcio mercato”.

Foto: Instagram Padova Calcio