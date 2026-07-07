Ufficiale: Padova, dalla Cremonese arriva Zanimacchia

07/07/2026 | 18:48:20

Il Calcio Padova rende noto che è stato formalizzato il trasferimento a titolo definitivo dalla Cremonese del giocatore classe 1998 Luca Zanimacchia. Zanimacchia ha siglato con il Padova un contratto fino al 30 giugno 2029.

Luca Zanimacchia nasce a Desio (Monza) il 19 luglio 1998 ed è un attaccante di 178 cm.

Inizia a giocare a calcio nella squadra della sua città, la Polisportiva di Nova, squadra dilettantistica di Nova Milanese (Monza), per passare successivamente tre stagioni all’Aldini e successivamente al Varese dove giocherà fino agli Allievi Nazionali. Nell’estate 2015 si accasa al Legnago in Serie D dopo il fallimento del Varese, concludendo la stagione con 22 presenze e 5 reti. Nell’estate 2016 passa al Genoa, dove gioca nel settore giovanile senza però esordire in prima squadra. Nell’agosto 2018 viene ceduto alla Juventus U23 in prestito dove segnerà 3 reti in 34 incontri e dove vincerà la Coppa Italia Serie C. Si ripete nella stagione 2019/2020, dove colleziona 23 presenze e 3 reti in Serie C, prima dello stop forzato per la pandemia, dove però segna 1 rete nel playoff Juventus U23-Padova 2-0 che elimina i biancoscudati alla corsa alla Serie B. Il 29 luglio 2020 fa il suo esordio in Serie A in Cagliari-Juventus, chiudendo la stagione con 2 presenze complessive in massima serie nell’anno dell’ultimo scudetto bianconero. Nella stagione 2020/2021 viene trasferito in prestito al Real Zaragoza (Segunda Division spagnola) dove colleziona 26 presenze e 2 reti.

Il 9 luglio 2021 passa in prestito alla Cremonese, dove ritrova Fabio Pecchia, suo allenatore ai tempi della Juventus U23. I grigiorossi vengono promossi in Serie A al termine della stagione, grazie anche ai suoi 8 gol in 36 presenze. Rimane alla Cremonese anche nella stagione 2022/2023 in Serie A, disputando 15 gare, prima del passaggio nella sessione di mercato invernale al Parma in Serie B, concludendo il campionato con 1 rete in 16 gare. Torna alla Cremonese nella stagione 2023/2024 dove sigla 2 reti in 35 gare. Nella stagione 2024/2025 riconquistala Serie A con i grigiorossi realizzando 1 rete in 31 partite. Nell’agosto 2025 viene ceduto in prestito al Modena, realizzando 3 reti in 36 gare (una di esse in Modena-Padova 1-2).

Foto: sito Padova