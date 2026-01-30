Ufficiale: Padova, dal Monza arriva Caprari

Il Calcio Padova rende noto che è stato formalizzato il trasferimento dall’AC Monza dell’attaccante classe 1993 Gianluca Caprari. Caprari ha siglato con il Padova un contratto fino al 30 giugno 2026 con opzione di rinnovo. Gianluca Caprari nasce a Roma il 30 luglio 1993 ed è un attaccante di 176 cm. Inizia a muovere i primi passi nell’Oratorio Del Borgo Don Bosco, per due anni, per poi passare all’Atletico 2000, allenata dal padre, in cui gioca per quattro stagioni. Cresce nel settore giovanile della Roma, diviene celebre nel gennaio 2008 quando, da raccattapalle, contribuì con la sua velocità a far battere un angolo a sorpresa che portò al gol vittoria di Amantino Mancini contro il Palermo. Nel marzo 2011 fa il suo esordio in Champions League negli ottavi contro lo Shaktar Donetsk, il 7 maggio dello stesso anno esordisce anche in Serie A in Roma-Milan 0-0. Il 12 giugno 2011, battendo in finale il Varese, vince il Campionato Primavera 2010/2011. Nella stagione 2011/2012 gioca da titolare le due partite disputate dai giallorossi in Europa League contro lo Slovan Bratislava. Nel gennaio 2012 si trasferisce in prestito con diritto di riscatto per la comproprietà al Pescara, in Serie B, voluto dall’allenatore Zdeněk Zeman. Il 5 aprile 2012 segna il suo primo gol in serie B con la maglia biancoazzurra per il momentaneo vantaggio della formazione abruzzese durante la partita Varese-Pescara (finale 2-1). Il 20 maggio segna una doppietta contro la Sampdoria, contribuendo così al ritorno in Serie A del Delfino dopo vent’anni. Nell’estate 2012 il Pescara esercita il diritto di riscatto per acquistare metà del cartellino.nIl 16 settembre 2012 segna il suo primo gol in Serie A contro la Sampdoria. Chiude la sua seconda stagione con la maglia del Pescara totalizzando 26 presenze e 2 reti. Lo riscatta la Roma a fine stagione, segna un gol al Sassuolo e, nella sessione invernale di calciomercato, torna al Pescara in Serie B. Termina la stagione 2013/2014 con 3 reti in 15 partite all’attivo, siglando 1 gol in 18 gare la stagione successiva e ben 13 nella stagione 2015/2016, divenendo uno dei protagonisti della sua seconda promozione in Serie A con il club abruzzese, battendo il Trapani in finale playoff. L’8 luglio 2016 l’Inter lo acquista a titolo definitivo in cambio di Cristiano Biraghi e del prestito annuale di Rey Manaj, ma viene deciso che rimarrà a Pescara ancora per un anno in prestito. Termina la stagione con 9 goal in 35 gare in Serie A. Nell’estate 2017 viene ceduto dall’Inter alla Sampdoria a titolo definitivo nell’ambito dell’operazione che ha portato Milan Škriniar in nerazzurro. Sigla il suo primo gol in campionato con la nuova maglia il 27 agosto, nella vittoria dei blucerchiati per 2-1 sul campo della Fiorentina. Nonostante la presenza di Duvan Zapata nella batteria di attaccanti blucerchiati, l’attaccante romano riesce a realizzare 5 reti in campionato e 2 in Coppa Italia, una delle quali proprio contro il Pescara. Con la Sampdoria colleziona 6 reti in 21 presenze nel 2018/2019 e 3 reti in 18 gare nell’inizio stagione 2019/2020. Nel mercato invernale si trasferisce al Parma, terminando la stagione con altre 2 reti in 12 gare all’attivo. Il 3 settembre 2020 viene ceduto al neopromosso Benevento con la formula del prestito da 1,5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 7,5 e obbligo di riscatto in caso di salvezza: realizzerà 5 reti in 30 gare di campionato. Nell’agosto successivo viene ceduto in prestito al Verona, dove realizza 12 reti in 35 gare. Il 21 luglio 2022, Caprari viene ceduto in prestito con obbligo di riscatto condizionato al Monza, sempre in Serie A: Segna all’esordio il suo primo gol in biancorosso su calcio di rigore nella vittoria interna per 3-2 contro il Frosinone (Coppa Italia). Il primo gol in campionato arriva il 2 ottobre contribuendo al successo per 3-0 proprio in casa dell’ex Sampdoria. Con la salvezza del Monza nella massima serie, scatta l’obbligo di riscatto del cartellino. Realizza 5 reti in 37 presenze nella stagione 2022/2023 e 3 gol in 34 partite nella stagione 2024/2025, saltando quasi completamente la stagione 2023/2024 per infortunio. Inizia la stagione di Serie B 2025/2026 con la maglia del Monza, per poi passare al Padova nella sessione invernale di calcio mercato. Nazionale Caprari debutta con la Nazionale Italiana Under 18 il 15/2/2011 in Italia-Norvegia 2-0 a Forte dei Marmi. Sempre nel 2011 gioca tre partite con la Nazionale Italiana Under 19, mentre nel 2013 ne gioca due con l’Under 20. Durante la gestione Ventura fa l’esordio con la Nazionale maggiore contro San Marino in un’amichevole non ufficiale. Il suo esordio ufficiale avviene in Nationas League nel maggio 2022, contro la Germania.

Foto: sito Padova