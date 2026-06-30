Ufficiale: Padova, continuano i saluti. Crisetig lascia dopo 3 stagioni

30/06/2026 | 13:53:02

Continuano i saluti del Padova, stavolta è il turno di Lorenzo Crisetig, che lascia dop molte battaglie e successi. Ecco le parole del club: “Un ragazzo straordinario e professionale che, con la fascia da capitano al braccio, ci ha accompagnato alla conquista di una promozione incredibile ed una salvezza nel campionato cadetto. Il Calcio Padova si congeda con Lorenzo Crisetig dopo tre stagioni, 84 presenze, 2 gol e 2 assist all’attivo. Grazie infinite Lorenzo, in bocca al lupo per il prosieguo della tua carriera”.

Foto: Instagram Padova