Ufficiale: Padova, c’è l’arrivo di Filippo Sgarbi

Cresciuto calcisticamente nell’Inter, si trasferisce nella Primavera del Vicenza nella stagione 2015/2016, disputando 25 presenze (con 2 gol all’attivo) con la Primavera B. Nella stagione successiva si trasferisce in Serie D alla Caronnese, giocando 31 gare e con 1 gol all’attivo. L’esordio tra i professionisti arriva nella stagione 2017/2018 con 32 presenze con la maglia del SudTirol in Serie C (due gol contro Vicenza e Teramo), più 3 presenze nei playoff. Nel 2018/2019 passa al Perugia in Serie B, dove colleziona 18 presenze; nella stagione successiva sono 25 le presenze ed 1 rete contro il Venezia, più 4 presenze in Coppa Italia e 1 rete segnata contro la Triestina) e due presenze nei playout. Rimane a Perugia anche nella stagione 2020/2021 in Serie C dopo la retrocessione, collezionando 21 presenze e 1 rete contro il Padova, vincendo il campionato proprio al fotofinish contro i biancoscudati a pari punti. Nella stagione 2021/2022 colleziona 33 presenze e 1 gol (contro il Parma) in cadetteria, replicando la stagione successiva con 34 presenze all’attivo. Nella stagione 2023/2024 gioca 9 incontri e 1 rete messa a segno (contro la Reggiana) con la maglia della Ternana, 8 presenze con il Cosenza.

Nella stagione 2024/2025 gioca 15 partite in B con la maglia del Cosenza”.