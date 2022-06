Ufficiale: Boscolo Meneguolo lascia la presidenza del Padova. Bianchi ad interim

Daniele Boscolo Meneguolo lascia la carica da presidente del Padova. L’annuncio è arrivato direttamente dall’ormai ex presidente del club durante la conferenza stampa mattutina. La presidenza del club è stata affidata ad interim all’Ad Alessandra Bianchi. Di seguito un estratto delle sue parole in conferenza stampa: “Siamo agli inizi di questa nuova stagione calcistica, la società la settimana scorsa è stata iscritta ed è quindi pronta per una nuova annata. Io non sarò più il presidente del Calcio Padova. Quando Joseph mi ha chiesto 3 anni fa di accompagnarlo in questa avventura per il rapporto che di legava non ho potuto dirgli di no, ci eravamo dati un tempo e ora il tempo è scaduto. In questi ultimi giorni ci siamo sentiti spesso e gli ho chiesto di interrompere questa avventura. Il motivo è molto semplice: in questi 3 anni ho avuto poco tempo per la mia famiglia e le mie aziende in cui da domani tornerò e che saranno la mia occupazione principale. Sono stati tre anni di grandi emozioni, tanti punti e due finali. C’è stata una grande delusione per quanto accaduto a Palermo. La promozione della Primavera e la Coppa Italia non bastano per cancellare la delusione per quello che non è arrivato. Ringrazio i soci Destro e Salot, Alessandra Bianchi e Massimiliano Mirabelli per quanto è stato fatto. Rimarrò un tifoso di questa squadra”.

Foto: Logo Padova