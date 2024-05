Ufficiale: Pacheco non è più l’allenatore del Vitoria Guimarães

Come confermato dal quotidiano A Bola, il presidente del Vitoria Guimaraes António Miguel Cardoso ha confermato nel primo pomeriggio l’immediato addio di Álvaro Pacheco alla dirigenza del club, da lui richiesto e “accettato con effetto immediato”. Queste le parole del presidente: “Parte a costo zero, perché intende partire tre giorni prima dell’ultima partita della stagione. Il Vitória non può essere tenuto in ostaggio. Ovviamente non sono soddisfatto, mi dispiace, avrei preferito che la stagione finisse”.

Foto: Instagram di Alvaro Pacheco