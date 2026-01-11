Ufficiale: Pablo Marì lascia la Fiorentina e va all’Al Hilal

11/01/2026 | 18:18:17

La Fiorentina ha ceduto Pablo Marì all’Al Hilal.

Questa la nota del club saudita: “La direzione del club Al-Hilal, presieduta da Sua Altezza l’Emiro Nawaf bin Saad, ha concluso le procedure per firmare il contratto di trasferimento del difensore spagnolo Pablo Marí alla squadra di calcio Al-Hilal, in arrivo dalla Fiorentina, con un contratto di sei mesi e la possibilità di rinnovo per un anno”, informa tramite comunicato ufficiale il club saudita a proposito della durata dell’accordo che legherà il giocatore . “Pablo, 32 anni, ha rappresentato nel corso della sua carriera numerosi club in Europa e oltre, tra cui l’Arsenal, con cui ha vinto la FA Cup nel 2020, e il Flamengo, con cui ha contribuito alla conquista del doppio titolo: il campionato brasiliano e la Copa Libertadores sudamericana nel 2019. Inoltre, Pablo ha giocato per il Real Maiorca e il Deportivo La Coruña in Spagna, e per l’Udinese in Italia”.

Foto: sito Fiorentina