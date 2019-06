Ufficiale: Pablo Fornals è un nuovo giocatore del West Ham

Pablo Fornals è un nuovo giocatore del West Ham. Il trequartista classe ’96 saluta il Villareal e approda in Premier League. Il talentuoso giocatore spagnolo ha posto la propria firma su un contratto quinquennale con opzione per un ulteriore stagione, tramutandosi nel secondo acquisto più caro nella storia degli hammers, dietro soltanto all’ex Lazio Felipe Anderson.

We are delighted to announce the signing of highly sought-after Spain international attacking midfielder Pablo Fornals #WelcomeFornalshttps://t.co/syMfrNv9Gs

— West Ham United (@WestHamUtd) June 14, 2019