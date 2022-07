Mesut Özil ha cambiato squadra, restando comunque in Turchia. Il centrocampista ex Arsenal e Real Madrid ha firmato per il Basaksehir. Il trentatreenne dunque dopo l’esperienza col Fenerbahce ha firmato un contratto biennale con la sua nuova squadra.

🎶 #KırZincirlerini 🎶

🟠🔵 @M10 pic.twitter.com/20XlJ6vfu8

— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) July 13, 2022

Foto: Twitter Arsenal