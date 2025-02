Ufficiale: Ozcan all’Aston Villa

Rinforzi in casa Aston Villa in vista della prossima stagione. Il club inglese infatti, tramite una nota ufficiale sul proprio sito, ha annunciato l’arrivo di Yasin Ozcan. Questo il comunicato: “L’aston Villa è lieta di annunciare l’ingaggio di Yasin Ozcan dal Kasimpasa sulla base di un accordo precontrattuale. Il promettente 18enne trascorrerà il resto della stagione nel club turco prima di unirsi al Villa in vista della prossima stagione”.

