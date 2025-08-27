Ufficiale: Oxlade-Chamberlain lascia il Besiktas

27/08/2025 | 19:20:44

L’ex Arsenal Oxlade-Chamberlain ha lasciato il Besiktas, come comunicato dal club turco: “Beşiktaş Futbol A.Ş. ha comunicato alla Piattaforma per la Comunicazione Pubblica (KAP) di aver rescisso consensualmente il contratto con il calciatore professionista Alexander Mark David Oxlade-Chamberlain. Il contratto con il nostro calciatore professionista Alexander Mark David Oxlade-Chamberlain è stato risolto di comune accordo. Secondo l’accordo raggiunto, al giocatore verrà corrisposta un’indennità di risoluzione pari a 1.750.000 euro”.

FOTO: Sito Besiktas